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Ankara'da NATO Zirvesi için alınan güvenlik tedbirleri en üst seviyede

Ankara'da NATO Zirvesi için alınan güvenlik tedbirleri en üst seviyede
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Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri sürüyor. İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, kentin işlek noktalarındaki uygulamaları denetledi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

ANKARA'da NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri en üst seviyede sürüyor. İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, başkentin işlek noktalarında yürütülen uygulama ve güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce NATO Zirvesi dolayısıyla vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve zirvenin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla il genelinde geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulanırken; kentin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarda asayiş, trafik ve çevik kuvvet başta olmak üzere birçok birim koordineli şekilde görev yapıyor. Güvenlik önlemlerinin zirve süresince de aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, denetim noktalarını ziyaret ederek, görev yapan emniyet personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahadaki uygulamaları yakından takip eden Yüksek, bölgede bulunan vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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