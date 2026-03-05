Haberler

Nato, Türkiye'deki İran Füze Tehdidi Sonrası Savunma Seviyesini Yükseltti

Güncelleme:
NATO, İran kaynaklı bir füzenin Türkiye'nin hava sahasına girmesi üzerine balistik füze savunma seviyesini artırdığını açıkladı. Türkiye'nin hava savunma unsurları, füzeyi etkisiz hale getirdi. NATO Genel Sekreteri, olay sonrasında 5'inci maddenin tetiklenmeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - NATO, İran kaynaklı bir füzenin Türkiye'nin hava sahasına girmesinin ardından imha edilmesi sonrasında, müttefikler genelinde balistik füze savunma seviyesini artırdığını açıkladı. NATO Askeri Karargahı, bu yüksek seviyenin İran'ın "bölge genelinde devam eden ve ayrım gözetmeyen saldırıları" sona erene kadar süreceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bugün düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Dün İran'dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

NATO'nun Sözcülerinden biri olan Albay Martin O'Donnell da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İran tarafından ateşlenen ve Türkiye'nin hava sahasına giren füzenin havada etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Operasyonun, kusursuz şekilde uygulandığını" duyurdu. O'Donnell, "Tehdidin 10 dakika içinde tanımlandığını, balistik füzenin yörüngesinin doğrulandığını, kara ve deniz tabanlı füze savunma sistemlerinin uyarıldığını ve tehdidi etkisiz hale getirmek için önleyici bir füzenin fırlatıldığını" aktardı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, füze saldırısı sonrası "İttifakın, NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5'inci maddenin karşılıklı savunma mekanizmasını tetiklemeyi planlamadığını" belirtti.

Genel Sekreter Rutte, artırılmış savunma duruşuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Rutte'nin açıklaması, ABD-İran çatışmasına NATO'nun doğrudan dahil olmasını önlemeye yönelik olarak değerlendirildi.

Kaynak: ANKA
