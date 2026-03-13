Haberler

NATO: Her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız

NATO, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından, her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olduklarını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, balistik füzenin NATO unsurları tarafından bertaraf edildiğini bildirdi.

NATO, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesinin ardından, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı hazır olduklarını bildirdi.

NATO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "NATO, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada, "Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz." bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da NATO'nun hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
