MSB'den Almanya'da düzenlenecek Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na ilişkin açıklama Açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket eden ilk uçağın Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştığını bildirdi. tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin katılımıyla NATO'nun en geniş kapsamlı tatbikatı olarak dikkat çekiyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26 kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağın, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, intikale ilişkin görüntüler de yer aldı.
NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenecek ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlayacak.