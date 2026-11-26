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Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) bünyesinde görev yapan ve üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı ve suç örgütüne üye olduğu şüphesiyle tutuklanan Çin kökenli Kanadalı stajyerin elektronik kelepçeyle serbest bırakılmasına karar verildi.

Belçika'da Flamanca yayın yapan HLN'nin haberine göre, Belçika Federal Savcılığı Sözcüsü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, mahkemenin kadın şüphelinin yargılama süreci tamamlanana kadar elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmasına karar verdiği belirtildi.

Temmuzda Belçika'nın Mons kentinde bulunan SHAPE bünyesinde görev yapan Çin kökenli Kanadalı bir stajyerin, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı ve suç örgütüne üye olduğu şüphesiyle tutuklandığı bildirilmişti.

SHAPE Sözcüsü Martin L. O'Donnell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SHAPE'in Belçika makamlarıyla tam işbirliği içinde olduğunu ve gerekli tüm desteği sağladığını belirtmişti.

O'Donnell, "Bu aşamada, NATO veya SHAPE'in operasyonel hazırlık seviyesinin, komuta ve kontrol düzenlemelerinin ya da yürütülen görevlerin olumsuz etkilendiğine dair herhangi bir gösterge bulunmamaktadır. SHAPE, görevlerini kesintisiz şekilde yerine getirmeyi sürdürmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA