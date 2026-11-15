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NATO sonraki zirvesini Arnavutluk'ta yapacak ancak tarih henüz belirlenmedi

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NATO, gelecek liderler zirvesine Arnavutluk'un ev sahipliği yapacağını duyurdu, ancak zirve tarihi henüz belirlenmedi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, zirvenin Tiran'da yapılabileceğini ve tarihin 2027 değil 2028 olabileceğine işaret etti.

NATO, bir sonraki liderler zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini, ancak zirvenin tarihinin henüz belirlenmediğini bildirdi.

NATO yetkilisi, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Uluslararası basında NATO zirveleri ve toplantılarının sıklığının azaltılacağına dair haberler hakkında NATO yetkilisi, "Bir sonraki NATO Zirvesi Arnavutluk'ta düzenlenecek, ancak zirvenin tarihi henüz belirlenmedi." bilgisini verdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise bir sonraki zirvenin Tiran'da yapılabileceğini, tarihin ise 2027 değil, 2028 olabileceğine işaret etti.

25 Haziran 2025'te Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirisinde 2026'da Türkiye'de yapılacak toplantının ardından liderlerin Arnavutluk'ta bir araya gelmeyi kararlaştırdıkları belirtilmiş, tarih verilmemişti.

NATO'nun resmi açıklamasına göre zirveler, İttifakın siyasi ve güvenlik ihtiyaçlarına göre, Kuzey Atlantik Konseyi'nin kararıyla gerçekleştirilse de son 10 yılda Kovid-19 kısıtlamalarının uygulandığı 2020 dışında NATO liderlerinin her yıl farklı müttefik başkentlerinde bir araya geldiği görülüyor.

Diğer taraftan diplomatik kaynaklar, ABD yönetiminin NATO liderler zirvelerinin her yıl düzenlenmesi uygulamasına son verilmesini ve toplantıların iki yılda bir yapılmasını istediğine, İttifak içinde bu yönde girişimlerde bulunduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA
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