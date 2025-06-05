NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplandı

NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplandı
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NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları, Brüksel'de yeni silah alım planlarını onaylamak ve Lahey'deki zirveye hazırlık yapmak üzere bir araya geldi. Toplantıda, NATO'nun daha güçlü ve etkili bir ittifak olması için harcamaların arttırılması gerektiği vurgulandı.

- NATO Savunma Bakanları Brüksel'de toplanıyor

BRÜKSEL - NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları, ittifakın ihtiyaçları doğrultusunda yeni silah ve teçhizat alım planlarının onaylanması ve ay sonunda Lahey'de gerçekleştirilecek zirveye hazırlık yapılması gündemleriyle Brüksel'de bir araya geliyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla başladı. Toplantının, 3 hafta içinde gerçekleştirilecek NATO Lahey Zirvesi öncesindeki son adım olduğunu ifade eden Rutte, bakanların bugünkü toplantıda NATO şemsiyesi altındaki 1 milyar insanın güvenliğini sağlamak ve ittifakın caydırıcılığını muhafaza etmek üzere yeni yetenek hedefleri üzerinde anlaşma sağlayacağını ifade etti. Rutte, "NATO'yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirmek üzere bu hedeflere ulaşmak adına daha fazla harcama yapmamız gerekiyor. Ancak bugün için asıl odak noktamız, yetenek hedefleri olacak. Tabii, sonrasında savunma harcamalarına ilişkin karar ise zirvede alınacak" dedi.

"Yeni savunma yatırım planını da hazırlayacağız"

Savunma üretiminin artırılmasına da odaklanacaklarını ifade eden Rutte, "Çünkü kendimizi savunmak için daha fazla, çok daha fazla üretmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Rutte, "Bu nedenle bugün ayrıca, yeni savunma yatırım planını da hazırlayacağız. Elbette NATO liderleri bu planı, Lahey'deki zirvede onaylayacak" dedi.

NATO Genel Sekreteri, "Güçlü bir savunma olmadan güvenlik olmaz ve Ukrayna güvende olmadığı sürece de kalıcı bir güvenlik mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM AYDOĞAN - Güncel
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