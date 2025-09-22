NATO Konseyi, Rusya'nın Estonya Hava Sahası İhlalini Görüşecek

Haberler

NATO Konseyi, Rus jetlerinin 19 Eylül'de Estonya hava sahasını ihlal etmesini ele almak üzere Brüksel'de olağanüstü bir toplantı yapacak. Toplantıda olayın NATO'nun karşılık verme yeteneği açısından önemi değerlendirilecek.

NATO Konseyi, Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlal etmesini görüşmek üzere yarın toplanacak.

NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, NATO Konseyi yarın sabah Brüksel'deki karargahta büyükelçi seviyesinde olağanüstü bir toplantı yapacak.

Toplantıda 1 9 Eylül'de Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal etmesi ele alınacak.

NATO Sözcüsü Allison Hart, yaptığı açıklamada, Rus jetlerinin 1 9 Eylül Cuma günü erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, NATO'nun da derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurduğunu açıklamıştı.

Sözcü Hart, bu olayın "Rusların pervasız davranışlarının" ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğuna işaret etmişti.

Polonya da 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
