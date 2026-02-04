Nato, Grönland ile İlgili Tartışmalar Devam Ederken "Arktik Gözcü" Görevine Hazırlanıyor

BRÜKSEL, 4 Şubat (Xinhua) -- NATO, ABD ile Avrupalı müttefikleri arasında Grönland konusundaki gerilimin sürdüğü bir dönemde teyakkuzu artırmayı amaçlayan "Arktik Gözcü" görevine yönelik planlamalara başladı.

Bir NATO yetkilisi salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Arktik Gözcü'ye yönelik planlamalarımızın sürdüğünü teyit edebiliriz" dedi. Yetkili, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Yetkili ayrıca, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı Sözcüsü Martin O'Donnell'ın daha önce yaptığı açıklamayı da teyit etti. O'Donnell, "Arktik Gözcü"nün NATO'nun Kuzey Kutup Bölgesi ve Yüksek Kuzey bölgesindeki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen bir faaliyet olduğunu ve bu kapsamda planlamanın başlatıldığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Krallığı dahilinde kendi kendini yöneten bir bölge olan Grönland'ı almak istediğini sık sık dile getirmiş, Avrupa'dan Trump'ın talebine karşı güçlü tepkiler yükselmişti.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise Danimarka Yayın Kuruluşu'na salı günü verdiği röportajda, ABD hükümetiyle diplomatik görüşmelerin yeniden başlamasına karşın Washington'ın Grönland'ı alma istediğinin devam ettiğini söyledi.