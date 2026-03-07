Haberler

Selçuk Bayraktaroğlu NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısına Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA - NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkanları, video telekonferans yöntemiyle bir araya gelerek bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele aldı.

(ANKARA) -NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üye ülkelerinin Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. Video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantının Giuseppe Cavo Dragone başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Alexus G. Grynkewich ve NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkanlarının da toplantıya katıldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek

Kahreden fotoğrafı paylaşıp intikam yemini etti
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran'dan Trump çıldırtacak sözler! Epstein detayı dikkat çekti
Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Her şey saniyeler içinde gerçekleşti
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!