NATO Sözcüsü Hart: "Genel Sekreter Rutte ve ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Görüştü"

(ANKARA) - NATO Sözcüsü Allison Hart, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da bir araya geldiğini, görüşmede, "İran da dahil olmak üzere ortak güvenlik konularının ele alındığını" belirtti.

NATO Sözcüsü Hart, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Rutte ile ABD Başkanı Trump'ın dün Beyaz Saray'da bir araya geldiğini duyurdu. Hart, "Burada İran da dahil olmak üzere ortak güvenliğimizle ilgili çeşitli konularda açık bir tartışma yaptılar. Genel Sekreter, müttefiklerin daha güçlü, daha adil bir ittifak için sorumluluk almaya devam etmelerinin önemini vurguladı" dedi.

