NATO Sözcüsü Hart: "Genel Sekreter Rutte ve ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Görüştü"

NATO Sözcüsü Allison Hart, Genel Sekreter Mark Rutte ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da bir araya geldiğini ve görüşmede İran dahil ortak güvenlik konularının ele alındığını açıkladı.

(ANKARA) - NATO Sözcüsü Allison Hart, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da bir araya geldiğini, görüşmede, "İran da dahil olmak üzere ortak güvenlik konularının ele alındığını" belirtti.

NATO Sözcüsü Hart, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Rutte ile ABD Başkanı Trump'ın dün Beyaz Saray'da bir araya geldiğini duyurdu. Hart, "Burada İran da dahil olmak üzere ortak güvenliğimizle ilgili çeşitli konularda açık bir tartışma yaptılar. Genel Sekreter, müttefiklerin daha güçlü, daha adil bir ittifak için sorumluluk almaya devam etmelerinin önemini vurguladı" dedi.

Kaynak: ANKA
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla aile pozu

Kızlarıyla aile pozu! Takipçileri yorum yağdırdı
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü

Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişlerdi! Emniyette böyle beklediler
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Büşra Pekin gözaltına alındı

'Çok güzel hareket bunlar' ile tanınmıştı! Gözaltına alındı
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü

Çekiçle kafasına defalarca vurarak öldürdü