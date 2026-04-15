Rutte, ABD'den Ukrayna'ya askeri destek akışının finansmanı konusunda iyimser

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya ABD silahlarının sağlanmasının finanse edilmesinde sürekliliğe ilişkin iyimser olduğunu belirterek, özellikle hava savunma sistemleri dahil kritik destek akışının devam edeceğini söyledi.

Rutte, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Ukrayna Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov ile Berlin'de katıldığı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

NATO müttefiklerinden Ukrayna'ya yönelik yeni askeri desteklerin gündemde olduğunu belirten Rutte, Almanya'nın Patriot hava savunma sistemleri için yeni füzeler sağlayacağını, İngiltere'nin binden fazla insansız hava aracı (İHA) vereceğini, Hollanda'nın ek İHA desteği sunacağını ve Çekya öncülüğündeki mühimmat girişimine yeni finansman sağlanacağını aktardı.

Rutte, söz konusu desteklerin bir bölümünün NATO koordinasyonunda, müttefik ülkelerin finansmanıyla ABD üretimi silahların Ukrayna'ya ulaştırılması programı dahilinde olduğunu (PURL) kaydederek, bunun Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirdiğini vurguladı.

Rusya'nın savaş alanında zorlandığını dile getiren Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin hem askeri hem ekonomik açıdan baskı altında olduğunu ifade etti.

Rutte, Ukrayna'nın özellikle İHA ve füze tehditlerine karşı geliştirdiği kapasitenin uluslararası güvenliğe katkı sağladığını belirterek, bu alandaki tecrübelerin müttefik ülkeler tarafından da yakından takip edildiğini söyledi.

PURL girişiminin yıl sonu itibarıyla 15 milyar dolarlık finansman sağlama hedefi konusunda iyimser olup olmadığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Rutte, "ABD'den gelen kritik askeri destek akışını finanse edebileceğimiz konusunda iyimserim, buna hava savunması da dahil." ifadesini kullandı.

Rutte, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını önceliklendirip önceliklendirmeyeceğine ilişkin soruya da "İyi haber şu ki, akış devam ediyor ve Atlantik'in her iki tarafında da Ukrayna'nın savaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması gerektiği konusunda geniş bir anlayış var." dedi.

Savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Rutte, "Tüm stoklarımızı yeniden doldurmamız gerekiyor. Bu sadece ABD'nin değil Avrupa'nın da sorunu." değerlendirmesinde bulundu.

PURL, NATO koordinasyonunda yürütülen ve Ukrayna'nın öncelikli askeri ihtiyaçlarının finansmanını hedefleyen bir mekanizma olarak öne çıkıyor. Avrupalı müttefikler ve Kanada, ABD'den sağlanan hava savunma sistemleri ve mühimmat gibi kritik askeri desteğin maliyetini bu çerçevede üstleniyor. NATO verilerine göre girişim kapsamında şu ana kadar milyarlarca dolarlık kaynak mobilize edilirken, yıl sonuna kadar toplam finansmanın 15 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.