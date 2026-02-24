Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: "Ukrayna'da hakiki barış sağlanmadan Avrupa'da gerçek barış olamaz"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna halkının adil ve kalıcı barışı hak ettiğini belirterek "Onların güvenliği bizim güvenliğimiz. Ukrayna'da hakiki barış sağlanmadan Avrupa'da gerçek barış olamaz." dedi.

Rutte ve Ukrayna'nın NATO Misyonu Başkanı Alyona Getmanchuk, Brüksel'deki NATO karargahında Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılının geride kalması nedeniyle konuşma yaptı.

NATO'nun baştan beri Ukrayna'nın yanında olduğunu kaydeden Rutte, "Bugün de yanınızdayız ve önümüzdeki zorluklar boyunca da yanınızda olacağız." dedi.

Rutte, üç hafta önce Ukrayna'yı ziyaret ettiğini ve Rusya saldırılarında hasar alan yerleri bizzat görme şansı bulduğunu aktardı.

Ukrayna halkının adil ve kalıcı barışı hakettiğini belirten Rutte, "Onların güvenliği bizim güvenliğimiz. Ukrayna'da hakiki barış sağlanmadan Avrupa'da gerçek barış olamaz." diye konuştu.

Rutte, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri, mali ve insani yardımı almaya devam etmesinin gerekli olduğunu söyleyerek "Ukrayna'nın daha fazlasına ihtiyacı var çünkü yardım vaadi savaşı sona erdirmez. Ukrayna'nın bugün ve dökülen kan durana kadar her gün mühimmat ihtiyacı var." dedi.

Rusya'nın savaş alanında hedeflerine ulaşamadığını savunan Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış konusunda "ciddi olup olmadığını göstermesi gerektiğini" ifade etti.

Rutte, savaş sona erdiğinde barışın Ukrayna güçleri ile Avrupa, Kanada ve ABD tarafından sağlanacak güvenlik garantileriyle sürdürülmesi gerektiğini kaydederek bunun Ukrayna'nın yeniden inşası için istikrar sağlayacağını ve refahın temeli olacağını söyledi.

Ukrayna'dan NATO'ya teşekkür

Getmanchuk da 4 yıl önce 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın büyük bir çatışmaya dönüşebileceğini hayal etmediğini söyleyerek "Ancak dünyada hayal edilemeyen bir şey daha vardı. Ukrayna'nın 4 uzun, kanlı yıl boyunca dimdik, cesurca ve kırılmaz bir şekilde ayakta kalacağı." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin liderliği, ordunun cesareti ve NATO'nun desteği gibi faktörlerle Ukrayna'nın mücadelesinde daha cesur olduğunu belirten Getmanchuk, "Sizin yardımlarınız olmadan askerlerimiz kentlerimizi koruyamazdı, halkımızın moral ve direncini sürdürmek daha zor olurdu. Bu korkunç yıllar boyunca yanımızda olan NATO ülkelerine teşekkür etmek isterim." dedi.

Getmanchuk, bu yılın savaştan bahsettikleri son yıl olması temennisinde bulunarak "Bu nedenle de Ukrayna'nın desteğe, Rusya'nın da baskıya ihtiyacı var. Bugün, her zamankinden daha çok eminim ki, bunu birlikte başarabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
