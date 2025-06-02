NATO Genel Sekreteri Rutte, Savunma Harcamalarının Artırılması Gereğini Vurguladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 23-25 Haziran'da Lahey'de yapılacak zirve öncesinde savunma harcamalarını artırma gerekliliğini bir kez daha vurguladı.

Rutte, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Nordik ülkeleri ve Ukrayna'dan temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'nde 5 Haziran'daki NATO ülkeleri savunma bakanları toplantısı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın "hızla silahlandığını" ve "gerçek bir tehdit" olduğunu belirten Rutte, "Müttefiklerimizin şu anda yaptığımızdan çok daha fazla harcama yapmaları gerektiği açık." diye konuştu.

Rutte, Lahey'de yapılacak zirvede savunma harcamalarıyla bu alanda üretimin artırılması konularının gündemin en üst sıralarında yer alacağını aktardı.

Müttefiklerin NATO'nun "caydırıcılığı, savunması ve savaşa hazır olma durumunu" geliştirecek unsurlara odaklanmaları ve bunları yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Rutte, "Güçlü savunmalar olmadan güvenlik olmaz ve istikrarlı Ukrayna olmadan da kalıcı güvenlik olmaz." dedi.

Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi, Ukrayna'nın savunması ve caydırıcılığına yardımcı olmaya yönelik çabaları desteklediklerini vurguladı.

ABD'deki Donald Trump yönetimi, NATO içerisinde yükün eşit dağılmasını, Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın daha fazla savunma harcaması yapmasını ve hedefin her ülkenin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) en az yüzde 5'i olmasını istiyor.

Rutte, daha önceki açıklamalarında yeni rakamın en az yüzde 3 civarı olması gerektiğini belirtmiş 26 Mayıs'ta ise müttefiklerin Lahey zirvesinde savunma harcamaları hedefinin GSYİH'in "toplamda yüzde 5"i olarak belirlenmesinde anlaşacaklarını varsaydığını söylemişti.

Lahey zirvesinde halihazırda yüzde 2 olan bu hedefle ilgili yeni bir rakam belirlenmesi planlanıyor.