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NATO Genel Sekreteri Rutte: "Rusya'nın eylemleri, bir zayıflık işareti"

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Rusya'nın eylemleri, bir zayıflık işareti ve Ukrayna'da istediğini elde edemediğinin göstergesidir.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, " Rusya'nın eylemleri, bir zayıflık işareti ve Ukrayna'da istediğini elde edemediğinin göstergesidir." dedi.

Rutte, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Berlin'de, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile basına açıklamalarda bulundu.

NATO'nun Rusya'nın Leipzig'de gerçekleştirdiği hibrit saldırının ardından Almanya ile dayanışma içinde olduğunun altını çizen Rutte, Almanya'nın kararlı ve dengeli müdahalesini takdir ettiğini belirtti.

Rutte, müttefiklerin de Almanya ile dayanışma gösterdiğini anımsatarak "NATO tam olarak böyle çalışır: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için." diye konuştu.

Rusya'nın NATO'yu bölmek istediğini savunan Rutte, buna rağmen İttifakın birlik içinde hareket etmeye devam ettiğini vurguladı.

Rutte, Rusya'nın aynı zamanda Ukrayna'ya yardım edilmesini de engellemek istediğini söyleyerek "Ancak biz Ukrayna'ya daha fazla destek vereceğiz. Rusya güçlü görünmeye çalışıyor ancak biz daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Müttefiklerin Rusya'nın gölge filosuna karşı önlem alarak Rusya'ya halihazırda "bedel ödettiğini" dile getiren Rutte, NATO'nun, Baltık Denizi'nde güçlerini konuşlandırması da dahil olmak üzere kritik altyapının korunmasına yardımcı olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Rutte, "Rusya'nın eylemleri, bir zayıflık işareti ve Ukrayna'da istediğini elde edemediğinin göstergesidir. Buna karşılık Ukrayna her gün kararlılığını ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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