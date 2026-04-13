NATO Genel Sekreteri'nden Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'la birlikte çalışma mesajı Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Macaristan'da genel seçimin galibi Peter Magyar'la görüştüğünü ve kendisiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Macaristan'da seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisinin (Tisza) lideri Peter Magyar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Genel Sekreter Rutte, "Avrupa-Atlantik güvenliğini daha da güçlendirmek için onunla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.