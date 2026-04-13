NATO Genel Sekreteri'nden Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'la birlikte çalışma mesajı Açıklaması
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Macaristan'da yapılan genel seçimin galibi Peter Magyar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirmek için iş birliği yapmayı dört gözle beklediğini ifade etti.
Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Macaristan'da seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisinin (Tisza) lideri Peter Magyar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Genel Sekreter Rutte, "Avrupa-Atlantik güvenliğini daha da güçlendirmek için onunla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho