Rutte, Danimarka Savunma Bakanı Poulsen ve Grönland Dışişleri Bakanı Motzfeldt'le görüştü

Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile Arktik bölgesinin güvenliği üzerine görüştü. Görüşmede müttefikler olarak iş birliği vurgulanırken, Grönland'ın stratejik önemi de ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt'le görüşme yaptı.

Rutte, görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Poulsen ve Motzfeldt'le Grönland dahil Arktik bölgesinin NATO'nun kolektif güvenliği için önemini ve Danimarka'nın kilit yeteneklere yönelik yatırımlarını nasıl artırdığını ele aldıklarını aktaran Rutte, "Bu önemli konularda müttefikler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" belirtmesinin ardından Ada yeniden dünya gündemine gelmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
