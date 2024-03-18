Üye Girişi
Haberler

NATO Genel Sekreteri Azerbaycan'da Savunma Bakanı ile Görüştü

Güncelleme:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekleme ve işbirliği konuları ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, Bakanlığı ziyaret eden Stoltenberg'i törenle karşıladı.

Hasanov, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledikleri için NATO'ya teşekkür etti.

Azerbaycan ordusundaki reformlara değinen Hasanov, Stoltenberg'e işgalden kurtarılan bölgelerdeki mayın temizleme çalışmaları, imar ve ihya faaliyetleri ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum hakkında bilgi verdi.

Hasanov, NATO ile başarılı işbirliği yürüttüklerini, ilişkileri bundan sonra da geliştireceklerini söyledi.

Stoltenberg de Azerbaycan ordusunun barış misyonlarındaki profesyonelliğinden övgüyle bahsetti.

Azerbaycan'ın NATO ile ortaklık çerçevesinde diğer alanlardaki faaliyetlerini takdirle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri ile sıkı işbirliği Azerbaycan-NATO ilişkilerine de önemli ölçüde katkı sağlayacaktır." dedi.

Görüşmede, siber güvenlik, mayın temizleme ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Jens Stoltenberg Zakir Hasanov Azerbaycan Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title