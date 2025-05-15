NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da Toplandı
NATO üyesi 32 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
NATO üyesi 32 ülkenin dışişleri bakanları, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın (NATO iFMM) ikinci gününde Antalya'da bir araya geliyor. Gayriresmi Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı öncesinde Bakan Fidan ve Genel Sekreter Rutte gazetecilerin sorunlarını yanıtladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel