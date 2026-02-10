SACEUR, NATO'nun "Arktik Nöbeti" misyonu planlamasında sona gelindiğini belirtti

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, Rusya ve Çin'in Arktik bölgesinde varlığını artırdığını belirterek, NATO'nun burada başlatmayı hedeflediği "Arktik Nöbeti" misyonunun planlamasında sona gelindiğini bildirdi.

Lüksemburg merkezli "RTL Today" internet sitesinin haberine göre, SACEUR Orgeneral Grynkewich, Lüksemburg'da ülkenin Savunma Bakanı Yuriko Backes ve Genelkurmay Başkanı Steve Thull'la görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Grynkewich, Rusya ve Çin'in Arktik'teki varlığının arttığını kaydederek, Lüksemburglu yetkililerle NATO'nun bölge güvenliğine daha fazla dikkat etmesi gerektiği konusunu ele aldıklarını vurguladı.

Grynkewich, "Arktik Nöbeti (Arctic Sentry) adı verilen yeni bir Arktik misyonu için planlamalar yaptığımız yaygın olarak haberleştirildi. Bu misyon henüz başlamadı ancak söz konusu artırılmış teyakkuz faaliyeti için planlamanın son aşamalarındayız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Norfolk şehrinde bulunan Müşterek Kuvvet Komutanından misyon hakkında yarın bilgi alacağını aktaran Grynkewich, tüm kriterlerin karşılanması durumunda ilerleyen günlerde misyonun resmi olarak duyurulabileceğini kaydetti.