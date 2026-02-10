Haberler

SACEUR, NATO'nun "Arktik Nöbeti" misyonu planlamasında sona gelindiğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Grynkewich, Rusya ve Çin'in Arktik bölgesindeki artan varlığını vurgulayarak, 'Arktik Nöbeti' misyonunun planlamasında sona gelindiğini açıkladı. Misyonun detayları ilerleyen günlerde resmi olarak duyurulabilir.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, Rusya ve Çin'in Arktik bölgesinde varlığını artırdığını belirterek, NATO'nun burada başlatmayı hedeflediği "Arktik Nöbeti" misyonunun planlamasında sona gelindiğini bildirdi.

Lüksemburg merkezli "RTL Today" internet sitesinin haberine göre, SACEUR Orgeneral Grynkewich, Lüksemburg'da ülkenin Savunma Bakanı Yuriko Backes ve Genelkurmay Başkanı Steve Thull'la görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Grynkewich, Rusya ve Çin'in Arktik'teki varlığının arttığını kaydederek, Lüksemburglu yetkililerle NATO'nun bölge güvenliğine daha fazla dikkat etmesi gerektiği konusunu ele aldıklarını vurguladı.

Grynkewich, "Arktik Nöbeti (Arctic Sentry) adı verilen yeni bir Arktik misyonu için planlamalar yaptığımız yaygın olarak haberleştirildi. Bu misyon henüz başlamadı ancak söz konusu artırılmış teyakkuz faaliyeti için planlamanın son aşamalarındayız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Norfolk şehrinde bulunan Müşterek Kuvvet Komutanından misyon hakkında yarın bilgi alacağını aktaran Grynkewich, tüm kriterlerin karşılanması durumunda ilerleyen günlerde misyonun resmi olarak duyurulabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'AK Parti' iddiasından sonra geldi! CHP'li Mustafa Bozbey'den dikkat çeken paylaşım

Paylaşım, kulisleri sallayan iddiadan sonra geldi
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
'AK Parti' iddiasından sonra geldi! CHP'li Mustafa Bozbey'den dikkat çeken paylaşım

Paylaşım, kulisleri sallayan iddiadan sonra geldi
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha