NATO'dan 'fırtınanın içindeyiz' uyarısı

NATO Askeri Komite Başkanı Dragone, mevcut krizlerin derinleştiğini ve yeni krizlerin ortaya çıktığını belirterek 'Sakin denizde değiliz, fırtınanın içindeyiz' uyarısında bulundu. Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı.

NATO Genelkurmay Başkanları, İttifakın savunma, caydırıcılık, inovasyon ve uyum kapasitesini değerlendirmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargahta bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Dragone, NATO'nun doğudan güneye, Yüksek Kuzey'den Arktik'e kadar tüm cephelerde "haftanın 7 günü, günün 24 saati teyakkuz halinde" kalmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Ocak ayında gerçekleşen son NATO Genelkurmay Başkanları toplantısının ardından mevcut krizlerin derinleştiğini ve yeni krizlerin ortaya çıktığını belirten Dragone, "Sakin denizde değiliz, fırtınanın içindeyiz." uyarısında bulundu.

"Netlik, disiplin ve eylem zamanı"

Dragone, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 5. yılına girildiğini anımsatarak, savaşın hala "acımasız, sonuçları ağır ve doğrudan İttifak üyelerinin güvenliğiyle bağlantılı" olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda NATO'nun güney komşuluk bölgesinde de istikrarsızlık ve şiddetin sürdüğüne dikkati çeken Dragone, ticaret yollarının baskı altında kalmaya devam ettiğini, enerji akışlarının kırılganlığını koruduğunu söyledi.

Hibrit tehditlerin de devam ettiğinin altını çizen Dragone, "Bu dönem netlik, disiplin ve eylem zamanı. Yakın dönemde sınandık ve kendimizi savunabildiğimizi gösterdik. Caydırıcılığımız ve hazırlık seviyemiz güçlendi. Durumsal farkındalığımız daha da keskinleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Dragone, yalnızca hızlı hareket etmenin artık yeterli olmadığına işaret ederek, aynı zamanda uyumu, birlikteliği ve stratejik yönü koruyarak daha doğru kararlar alınması gerektiğini belirtti.

NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkanları, yılda 2 kere bir araya gelerek İttifak'ın askeri stratejilerini şekillendiriyor.

Toplantıda Türkiye'yi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

