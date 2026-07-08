Haberler

Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor: Erdoğan'a teşekkür ederim

Trump NATO Zirvesi sonrası konuşuyor! Bir kez daha Erdoğan'ı andı
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi

Trump resepsiyon yemeğine bakın 10 üzerinden kaç puan verdi
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
Emine Erdoğan, lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı

Emine Erdoğan, lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi

Tüm liderlere hediye edildi! NATO Zirvesi'nde dikkat çeken detay
Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Küçük çocuğun yediği yemek sonu oldu
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Yaşlı adamın hayatı kararacaktı! Çalışanlar engel oldu