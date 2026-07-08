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Trump: İran'la anlaşma benim için bitti

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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, İran'la mutabakatın kendisi için sona erdiğini belirtti. Trump, İran yönetimini 'aşağılık mahluklar' ve 'hasta insanlar' olarak nitelendirdi. Erdoğan'ı sevdiğini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "( İran'la mutabakat) Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." dedi.

Trump, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran ile mutabakata değinen Trump, "(İran'la mutabakat) Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." diye konuştu.

Trump, "Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum ama onlar aşağılık mahluklar. Aşağılık mahluk nedir bilirsin? Onlar aşağılık mahluklar. Onlar hasta insanlar. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar. ve eğer nükleer bir silahları olsaydı, bunu kullanırlardı. Bana kalırsa, bu iş bitti." ifadelerini kullandı.

ABD'li müzakerecilerle konuşacağını belirten Trump, "Bana kalırsa, onlarla uğraşmak sadece zaman kaybı, onlar yalancılar. Bir anlaşma yaparız ve eğer onunla bir anlaşma yaparsam, bir anlaşmamız olur." şeklinde konuştu.

Başkan Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini, Erdoğan'ın kendisi için kırmızı halı serdirdiğini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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