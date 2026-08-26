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NATO: ABD Kuvvet Yapısı İncelemesi İstişareleri Sürüyor

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NATO, ABD'nin kuvvet yapısı incelemesi kapsamında müttefiklerle istişarelerin sürdüğünü açıkladı. Pentagon Müsteşarı Elbridge Colby, Brüksel'deki NATO toplantısına katılacak. ABD, Avrupa'daki askeri varlığını gözden geçirirken, müttefiklerin savunma sorumluluğunu artırmasını ve kaynaklarını Asya-Pasifik'e kaydırmayı hedefliyor.

NATO, ABD'nin kuvvet yapısı incelemesi kapsamında müttefikleriyle istişarelerini sürdürdüğünü bildirdi.

Bir NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, ABD, kuvvet yapısı incelemesinin bir parçası olarak müttefikleriyle istişarelerde bulunmayı sürdürüyor.

ABD Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby, devam eden istişarelerin parçası olarak yarın Brüksel'deki karargahta 32 müttefik ülkenin daimi temsilcilerini bir araya getirecek Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katılacak.

ABD yönetimi, haziran ayında Avrupa'daki askeri varlığı ve kuvvet konuşlanmasını kapsayan 6 aylık bir inceleme başlatmıştı.

Washington, Avrupalı NATO müttefiklerinin kıtanın savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesini isterken kaynaklarını Asya-Pasifik dahil diğer bölgelerdeki güvenlik ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda ABD, mayısta Almanya'dan 5 bin asker çekme kararı almıştı.

Kaynak: AA
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