Nasreddin Hoca Anma Günleri Başladı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri, İplikçi Camisi'nde okutulan Mevlidi-i Şerif ile başladı. Etkinlikler, çocuk tiyatro oyunu ve fıkra canlandırma yarışmasıyla devam edecek.
Konya'nın Akşehir ilçesinde "Nasreddin Hoca Anma Günleri" etkinlikleri düzenleniyor.
Anma etkinlikleri, İplikçi Camisi'nde okutulan Mevlidi-i Şerif ile başladı. Devamında Akşehir Kültür Merkezi'nde "Nasreddin Hoca" adlı çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.
Etkinlikler, "9. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" ve sahne performanslarıyla devam edecek.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel