Nasa, Yeni Bir Ay Yörüngesini Test Etmek İçin Capstone Görevini Başlattı - Haberler

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Nasa, Yeni Bir Ay Yörüngesini Test Etmek İçin Capstone Görevini Başlattı

Xinhua - Güncel
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Nasa, Yeni Bir Ay Yörüngesini Test Etmek İçin Capstone Görevini Başlattı

NASA'ya göre, halen alçak Dünya yörüngesinde bulunan CAPSTONE'un hedeflenen Ay yörüngesine varışı yaklaşık 4 ay sürecek.

Nasa'ya göre, halen alçak Dünya yörüngesinde bulunan CAPSTONE'un hedeflenen Ay yörüngesine varışı yaklaşık 4 ay sürecek.

LOS ANGELES, 28 Haziran (Xinhua) -- Nasa, Artemis görevinin Ay'a gitmesine yardım edecek olan yeni bir Ay yörüngesi tipini test etmek amacıyla CAPSTONE kod adını verdiği yeni bir görevi fırlattı. CAPSTONE, İngilizce "Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment", yani "Ay Yörüngesinde Otonom Konumlandırma Sistemi Teknoloji Operasyonları ve Navigasyon Deneyi"nin kısaltması.

Görev, Rocket Lab'ın Electron roketi ile Rocket Lab'ın Yeni Zelanda'nın Mahia Yarımadası'ndaki Rocket Lab 1 Numaralı Fırlatma Kompleksi'nden ABD'nin doğu yaz saatiyle sabah 05.55'te fırlatıldı. NASA'ya göre, halen alçak Dünya yörüngesinde bulunan CAPSTONE'un hedeflenen Ay yörüngesine varışı yaklaşık 4 ay sürecek. CAPSTONE, Rocket Lab'ın "Lunar Photon" adını verdiği, Electron roketinin üçüncü kademesini oluşturan ve kendisini derin uzaya götürecek uzay aracına bağlı bulunuyor. Önümüzdeki altı gün boyunca, Photon'un motoru, CAPSTONE'u alçak Dünya yörüngesinin ötesine doğru hızlandırmak için periyodik olarak ateşlenecek ve Photon, bir küp uydu olan CAPSTONE'u balistik bir Ay seyahati güzergahında bırakacak. NASA'ya göre, CAPSTONE daha sonra Ay'a giden yolun geri kalanında seyredebilmek için kendi itici gücünü ve Güneş'in yerçekimini kullanacak.

Xinhua / Güncel

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