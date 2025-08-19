NASA, Uranüs'ün Etrafında Yeni Bir Uydu Tespit Etti

NASA'ya ait James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs'ün etrafında dönen 10 kilometre genişliğinde yeni bir uydu keşfetti. Bu uydu, boyutunun küçüklüğü ve az ışık yayması nedeniyle daha önce tespit edilememiş olabilir.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs'ün etrafında dönen yeni küçük bir uydu tespit etti.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, James Webb Teleskobunun şubat ayında Uranüs etrafında yaptığı gözlemlerde yeni bir uydu görüntülediği belirtildi.

Söz konusu uydunun 10 kilometre genişliğinde olduğu, boyutunun küçüklüğü ve ışığının az olması nedeniyle bugüne kadar görüntülenememiş olabileceğine işaret edildi.

Uranüs'ün bugüne kadar adını William Shakespeare ve Alexander Pope'un karakterlerinden alan 28 uydusu olduğu biliniyordu.

Tespit edilen yeni uydunun ise henüz bir ismi bulunmuyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
