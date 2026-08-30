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NASA'nın Roman Teleskobu Uzaya Fırlatıldı

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CAPE ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) "geniş görüş alanına sahip" Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun, Florida eyaletinden fırlatıldığı bildirildi.

CAPE ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) "geniş görüş alanına sahip" Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun, Florida eyaletinden fırlatıldığı bildirildi.

NASA, Roman Uzay Teleskobu'nun fırlatılışını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından canlı yayınladı.

NASA'nın ilk astronomu Nancy Grace Roman'ın adını taşıyan teleskop, yerel saatle 07.30 sularında Florida eyaletindeki NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'e ait Falcon roketiyle fırlatılan 4,3 milyar dolarlık teleskobun hedeflenen konumuna 3 ayı aşkın sürede ulaşması bekleniyor.

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünden Sorumlu Yönetici Nicky Fox, yaptığı açıklamada, teleskopla "binlerce süpernova, on binlerce gezegen ve milyarlarca galaksi ile yıldızın tespit edilmesinin" hedeflendiğini ifade etti.

Fox, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'ndan 100 katından daha geniş görüş alanına sahip Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun "geniş görüş alanıyla daha önce görülmemiş yerleri görülebileceğini" kaydetti.

Kaynak: AA
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