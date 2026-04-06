Artemis II mürettebatı, Ay'a yolculuğunda Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklaştı

NASA'nın Artemis II görevinde yer alan ekip, Dünya'dan yaklaşık 406.700 km uzaklaşarak insanlık tarihindeki en uzak mesafeye ulaştı. Bu rekor, 1970 yılındaki Apollo 13 görevinde kırılan mesafeyi de aştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Artemis II görevinde yer alan mürettebat, Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak Ay'a yapılan insanlı yolculukta en uzak mesafe rekorunu kırdı.

NASA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevi kapsamında kırılan rekor, "insanlık tarihi için yeni bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

Paylaşımda, Artemis II mürettebatının Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye eriştiği bildirildi.

Bu mesafenin, 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan rekoru yaklaşık 6 bin 600 kilometre daha aştığı belirtildi.

Mürettebatın, Ay'a yaklaşırken Görev Kontrol Merkezi ile yaklaşık 40 dakika boyunca iletişim kesintisi yaşaması bekleniyor.

NASA, 1 Nisan'da 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay'a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

Toplam 4 kişiden oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
