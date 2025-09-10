Haberler

NASA, Mars'ta Yaşam İzleri Buldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NASA, Mars'ta bulunan bir kaya örneğindeki leopar desenli beneklerin geçmişte yaşam olabileceğine dair en net işaretlerden biri olabileceğini açıkladı. Perseverance rover tarafından toplanan örneğin, eski canlılar tarafından oluşturulmuş olabileceği belirtiliyor.

NEW ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ta keşfedilen bir kaya örneğindeki leopar desenli beneklerin, gezegende geçmişte yaşam olabileceğine dair "en net işaret" olabileceğini açıkladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, bilim insanlarının, keşif aracı Perseverance tarafından Mars'ta toplanan bir kaya örneğini incelediği ve eski canlılar tarafından oluşturulmuş olabileceği belirtilen leopar benekleri bulduğu bildirildi.

Açıklamada, bir kaya örneği üzerinde bulunan haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzeyen renkli yapıların, Dünya'da geleneksel olarak mikrobiyal aktivite sonucu oluşan minerallere karşılık geldiği kaydedildi.

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, "Bu, Mars'ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz ise söz konusu kayaların "muhtemelen astrobiyolojik açıdan en heyecan verici" örnekler olduğunu söyledi.

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünden sorumlu yönetici Nicky Fox da "Bugün, insanlığın en derin sorularından birine, yani evrende gerçekten yalnız olup olmadığımıza yanıt vermeye bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz." dedi.

"Sapphire Kanyonu" adı verilen örnek, Perseverance gezgini tarafından, 3 milyar yıldan uzun bir süre önce Jezero Krateri'ne akan suyun şekillendirdiği Neretva Vallis nehir vadisinin kenarlarındaki kayalık çıkıntılardan toplandı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı

24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dökülen dişleri yeniden çıkartan ilaç geliştirildi

Dişler yeniden çıkarılabilir! Piyasaya sürüleceği tarih belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.