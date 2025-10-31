Haberler

NASA'dan Kim Kardashian'a Yanıt: Ay'a 6 Kez Gidildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, Kim Kardashian'ın ABD'li astronotların Ay'a hiç ayak basmadığını iddia etmesine karşılık olarak, ABD'nin daha önce 6 kez Ay'a gittiğini savundu ve gelecekte de uzaya yeni görevler düzenleneceğini belirtti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ( Nasa ) Geçici Yöneticisi Sean Duffy, ülkenin magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın ABD'li astronotların Ay'a hiçbir zaman "ayak basmadığını" belirtmesinin ardından 6 kez uzaya çıktıklarını savundu.

Duffy, ABD'nin 1969'da Apollo-11 göreviyle Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay yüzeyine ayak basmasına ilişkin Kardashian'ın yorumuna yönelik ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından paylaşımda bulundu.

Daha önce ABD'nin 6 kez aya gittiğini savunan Duffy, paylaşımında, "Hatta dahası ABD'li astronotlar, NASA'nın Artemis programıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimi altında bir kez daha gidiyor." ifadesini kullandı.

Duffy, "Önceki uzay yarışını kazandık, bunu da kazanacağız." değerlendirmesini paylaştı.

NASA Geçici Yöneticisi Duffy, Kim Kardashian'ın söz konusu ifadelerinin videosunu da paylaştı. Videoda Kardashian, ABD'li astronotların 1969'da Ay yüzeyine ayak basması olayının olmadığını savundu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.