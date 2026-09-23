Narkotik ekipleri Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası olan hükümlüyü yakaladı

Narkotik ekipleri Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası olan hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Narkotik ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonun ardından hükümlü emniyete götürüldü.
Samsun'da hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Kentte belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'yı (25) yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA