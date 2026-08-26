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Narin Güran Belgeseline Soruşturma

Narin Güran Belgeseline Soruşturma
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin sanal medyada yayınlanan 'Şeytantepe' belgeseli hakkında, soruşturma ve kovuşturmayı itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında soruşturma başlatıldı. Belgeselin yapım süreci ve finansmanı mercek altına alındı.

DİYARBAKIR'da, Narin Güran cinayetine ilişkin sanal medyada hazırlanan 'Şeytantepe' belgeseli hakkında, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında soruşturma başlatıldı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül 2024'te dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilogram ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulunan Narin Güran için sanal medyada hazırlanan 'Şeytantepe' belgeseli için, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) başvurusu üzerine, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı. Kesinleşmiş yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantıları araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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