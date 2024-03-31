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Napolyon'un Saraylarından Değerli Eserlerin Sergisi Beijing'de Açıldı

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BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Napolyon Bonapart'ın saraylarından getirilen değerli eserlerin yer aldığı bir sergi, Çin ile Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Beijing'de açıldı.

Cumartesi günü halka açılan "Napolyon'la Tanışın: Kaybolan Saraylar" adlı sergide Napolyon'un çok yönlü yaşamını gözler önüne seren 81 parça antika yer alıyor.

Sergilenen eşyalar arasında sandalyeler, lambalar ve duvar halıları bulunuyor.

Sergide Napolyon'un kullandığı üç gösterişli saray olan Tuileries Sarayı, Saint-Cloud Şatosu ve Meudon Şatosu'nun havasını yansıtmak üzere multimedya ve dijital teknoloji de kullanılıyor.

Meet You Müzesi'nde açılan sergi, 20 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Çin Güzel Sanatlar ve Eğlence Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Li Jinsheng, Çin ve Fransa'nın beşeri bilimler, sanat ve diğer alanlarda uzun süredir kapsamlı ve derinlemesine alışveriş ve işbirliği içinde olduğunu belirtti.

Li, "Fransa'da bu yıl Çin kültürünü sergilemek için bazı etkinlikler düzenleyerek Fransız halkının Çin kültürünün cazibesini daha iyi anlamasını sağlayacağız" dedi.

Çin Güzel Sanatlar Sergileri ve Çin'deki Fransız Büyükelçiliği tarafından desteklenen sergiye Çin Güzel Sanatlar ve Eğlence Grubu ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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