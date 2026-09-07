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Nauru, Kudüs'te Büyükelçilik Açtı

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Adını Naoero Cumhuriyeti olarak değiştiren Nauru, Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği'ni törenle açtı. İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği Doğu Kudüs'ü başkent olarak tanıyan ülke, bu kararıyla uluslararası tepkilere yol açtı.

Kısa bir süre önce adını "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştiren Nauru, İsrail Büyükelçiliği'ni bugün düzenlenen törenle Kudüs'te açtı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Naoero Dışişleri Bakanı Lionel Aingimea ile ülkenin İsrail Büyükelçiliği açılışını Kudüs'te yaptıklarını bildirdi.

Saar, açıklamasında Aingimea'ya "Bugün Kudüs'ün duvarlarına bir tuğla daha ekledin." dediğini aktardı.

Gazze Şeridi'ndeki soykırıma varan saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda İsrail'i destekleyen Naoero, 2019'da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Naoero'nun İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'te açacağını duyurmuştu.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti. Ancak, dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.

ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay, Papua Yeni Gine ve Fiji'nin İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor. Ayrıca Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, sözde İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'te açmıştı.

Kaynak: AA
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