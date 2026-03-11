Namık Kemal Zeybek: "Bütün Ülkelerin İran'a Saldırıları Durdurmak İçin Uğraşmalarını Diliyorum"

(ANKARA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, "Ülkemiz dahil bütün ülkelerin İran'a saldırıları durdurmak için uğraşmalarını diliyorum. Yeryüzü insanlığı global kapitalist emperyalizmin kölesi olmamalıdır" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Trump ya öldürülecekti ya görevden alınacaktı. Üçüncü bir yol bulundu tutsak alındı"

"Global kapitalist emperyalizmin çıkarları yerine yerli ABD şirketlerine hizmet etmek üzere getirilen, bu yolda da birtakım adımlar atan ABD Başkanı Trump ya öldürülecekti ya görevden alınacaktı. Üçüncü bir yol bulundu tutsak alındı. İran saldırısına sürüklendi. Bilinen Epstein Arşivleri…Bilmiyoruz daha neler var. Temelinde global şirketlerin çıkarları olan bu saldırıya, Evangelist müjdecilerin 'Tanrıyı Kıyamete Zorlamak' düşleri de eklemleniyor. Hristiyan Siyonistler olan Evangelistler Trump'ı teslim aldıklarını çektirdikleri toplu resimle yeryüzüne açıkladılar. Onlar istiyorlar ki 'Armageddon' gerçekleşsin. Bu son büyük savaştan sonra Mesih inecek, bin yıllık yeryüzü egemenliği gerçekleşecek. Size mantık dışı gelse de inanç böyle bir olaydır. Trump'ı kullananlara bir de İsrail'in Büyük İsrail amacını eklersek mahşerin üç atlısına yeni bir anlam vermiş oluruz. Tevrat'a göre Rab Yehova İbrahim'e 'Yanız bana taparsınız, sana, soyuna Nil ile Büyük Irmak arasını vereceğim' demiş ya... Büyük Irmak ise Fırat imiş. Siyonistlerin pek de dindar olmasalar da bu masala inanmayı ya da inanır gibi yapmayı seçtikleri bilinir. Bu da Mahşer'in dördüncü atlısı olabilir."

"Yeryüzü insanlığı Global Kapitalist Emperyalizmin kölesi olmamalıdır"

İran'a gelince… Kolay lokma olmadığını ortaya koydu. Şimdi Trump bu belaya nasıl bulaştığının acısı içindedir. Bize düşen; emperyalizmin klasik oyunlarına kapılmamaktır. Can derdine düşen İran'ın Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye füze atacağını düşünmek akıl dışıdır. Global kapitalist emperyalizminin İran'a saldırısının bütün insanlığa yapılmış bir saldırı olduğu gerçeğini bilerek; Türkiye'yi yönetenlerin en azından Kürecik'teki şeytanın gözleri olan radarları kapatmaları dahası İncirlik üssünü de buna eklemeleri gerekirdi. Ülkemiz dahil bütün ülkelerin İran'a saldırıları durdurmak için uğraşmalarını diliyorum. Yeryüzü insanlığı global kapitalist emperyalizmin kölesi olmamalıdır."

Kaynak: ANKA