Namibya'da Çin Sağlık Ekibi, Dünya Çocuk Günü'nde Ücretsiz Sağlık Kontrolleri Gerçekleştirdi

WİNDHOEK, 21 Kasım (Xinhua) -- Namibya'daki 16. Çin Sağlık Ekibi, çarşamba günü başkent Windhoek'in en kalabalık yerleşim yerlerinden biri olan Havana'nın gecekondu mahallesinde Dünya Çocuk Günü çerçevesinde ücretsiz sağlık kontrolleri gerçekleştirdi.

Çinli sağlık ekibi üyeleri, Frans Nambinga Sanat ve Eğitim Merkezi'nde çocuklar için omurga muayeneleri gibi çeşitli tıbbi kontroller gerçekleştirdi. Ekip, çocuklara doğru hijyen kuralları konusunda eğitim vererek hastalıkların yayılmasını önlemek için el yıkamanın önemini vurguladı. Merkezdeki çocuklar için kırtasiye ve gıda malzemeleri gibi hediyeler de getiren ekip, oyunlarla çocukların eğlenmesini sağladı.

Birleşmiş Milletler'e göre Dünya Çocuk Günü, çocuklar arasında uluslararası birlikteliği ve farkındalığı teşvik etmek ve dünya çapında çocukların refahını artırmak amacıyla her yıl 20 Kasım'da kutlanıyor. Bu yılın teması "Geleceğe Kulak Ver" olarak belirlendi.