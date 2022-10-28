Böyle ölüm herkese nasip olmaz! Namaz kılarken fenalaşan çoban hayatını kaybetti Güncel Haberler Bursa'nın İnegöl ilçesinde, merada küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan çoban Seyithan Cayhan namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Bursa'da bir merada küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan çoban Seyithan Cayhan, namaz kıldığı sırada fenalaştı. Cayhan'ın hareketsiz yattığını gören torunu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, Seyithan Cayhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ceyhan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ankara İnegöl Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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