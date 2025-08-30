Nallıhan'da Yeni Tesisler Açılış Töreniyle Hizmete Girdi

Nallıhan Belediyesince yaptırılan tesisler düzenlenen törenle açıldı.

Nallıhan Belediye başkanı Ertunç Güngör, Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende, ilçeye en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.

Desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden Güngör, Nallıhan'a yeni hizmet alanları kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Halk oyunları gösterilerinin gerçekleştirildiği ve Mehmet Demirtaş'ın da konser verdiği etkinlikte, Aile Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi, Kocahan İğne Oyası Müzesi, Hayvan Barınağı, Çayırhan Tabduk Emre Camisi, Çayırhan Ömer Halis Demir Parkı, Çayırhan Göl Kenarı Kafe, Çayırhan Aile Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu ile bazı ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.