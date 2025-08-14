Nallıhan'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Etkinliği Düzenlendi

Nallıhan'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaz Kur'an kurslarının kapanışı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kursiyerler Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiirler okudu. Nallıhan Müftü Vekili Faruk Taşçı, 50 kursta 1050 kursiyerin eğitim aldığını açıkladı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaz Kur'an kurslarının kapanışı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binası Salonu'ndaki programda kursiyerler Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiirler okudu.

Nallıhan Müftü Vekili Faruk Taşçı, 50 kursta 1050 kursiyerin eğitim aldığını belirtti.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı

O ülkede bulut patladı! Onlarca ölü ve yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı

Özgür Özel'in konuşması bitmeden savcılık düğmeye bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.