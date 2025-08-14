Nallıhan'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Etkinliği Düzenlendi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaz Kur'an kurslarının kapanışı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kursiyerler Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiirler okudu. Nallıhan Müftü Vekili Faruk Taşçı, 50 kursta 1050 kursiyerin eğitim aldığını açıkladı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaz Kur'an kurslarının kapanışı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binası Salonu'ndaki programda kursiyerler Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiirler okudu.
Nallıhan Müftü Vekili Faruk Taşçı, 50 kursta 1050 kursiyerin eğitim aldığını belirtti.
Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel