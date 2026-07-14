Nallıhan'ın turizm yol haritası için paydaşlar bir araya geldi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, ilçenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik "Nallıhan Turizm Master Planı ve Turizm Olanakları Araştırma Toplantısı" gerçekleştirildi.

Nallıhan Kaymakamlığının koordinasyonunda, Ankara Kalkınma Ajansının katkılarıyla düzenlenen toplantı, Nallıhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Programa, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ferhat Efe, Nallıhan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ayhan Aydın, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik ilçe protokolü, STK temsilcileri ve turizm sektörü paydaşları katıldı.

Toplantıda ilçenin doğal, tarihi ve kültürel mirasının korunarak turizme kazandırılması, turizm altyapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Semih Doğanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Nallıhan'ın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasıyla birlikte turizmden daha fazla pay almasının hedeflendiğini belirtti.

Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çeken Doğanoğlu, ilçenin turizm vizyonuna katkı sağlayacak projelerin tüm paydaşların ortak çalışmasıyla hayata geçirilmesi için görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Toplantı, katılımcıların öneri ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.