Nallıhan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Ankara Nallıhan'da Hüsamettin Değirmenci Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Kaymakam Semih Doğanoğlu ve Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün katıldığı etkinlikte öğrenciler projelerini tanıttı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Hüsamettin Değirmenci Ortaokulu'ndaki açılışta konuşan Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu bilimsel düşünce, araştırma ve üretkenliğin önemini anlattı.
Öğrencilerin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğanoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün de katıldığı programda öğrenciler projeleri hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA / Taner Demir