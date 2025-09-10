Haberler

Nallıhan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Nallıhan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde damperi açılan kamyona arkadan gelen otomobilin çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkisinde meydana geldi. D-140 yolunda Beypazarı istikametine ilerlemekte olan kamyonun damperi açıldı. Damperi açılan kamyon, kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı. Arkasından gelen 06 DHJ 671 plakalı otomobil de kamyona çarptı. Kazada, kamyon şoförü A.Ç. ve otomobilde bulunan K.B. Ö.B. ve Nevin Ok, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Nevin Ok, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
