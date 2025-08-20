Nallıhan'da Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde R.E.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Aşağı Kavacık Mahallesi Saçak mevkisinde R.E.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel