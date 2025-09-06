Haberler

Nallıhan'da Sonbahar Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Nallıhan'da Sonbahar Şenliği Coşkuyla Kutlandı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen sonbahar şenliğine katılanlar, çocuklar için etkinlikler, halk dansları ve konserle keyifli anlar yaşadı. Belediye Başkanı Güngör, festivalin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sonbahar şenliği yapıldı.

Nallıhan Belediyesince Çayırhan Mahallesinde düzenlenen şenliğe, Kaymakam Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şenlikte, çocuklar için çeşitli etkinlikler yapıldı, Ankara Dostlar Konağı sanatçıları halk dansları gösterisi sundu.

Düzenlenen konserde, vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Güngör, "Renklerin, müziğin, sohbetin ve dostluğun bir araya geldiği şenlikte, çocuklarımız, gençlerimiz ve hemşehrilerimizle çok güzel vakit geçirdik. Birlikte gülüp eğlendik, paylaştık, kocaman bir aile olduğumuzu bir kez daha hissettik." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
