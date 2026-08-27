Nallıhan'da orman yangınlarıyla mücadeleye su tankeri desteği
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde orman yangınlarıyla mücadelede etkinliğin artırılması ve vatandaşların yangınlara müdahalesinin hızlandırılması amacıyla, ORKÖY Projesi kapsamında su tankerleri dağıtıldı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde orman yangınlarıyla mücadelede etkinliğin artırılması ve vatandaşların yangınlara müdahalesinin hızlandırılması amacıyla, ORKÖY Projesi kapsamında su tankerleri dağıtıldı.
Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen "Su Tankeri Dağıtım Programı", müdürlüğün bahçesinde gerçekleştirildi.
Programa Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, AK Parti Nallıhan İlçe Başkan Vekili Hüseyin Armağan, MHP Nallıhan İlçe Başkanı Ferhat Efe, Nallıhan Orman İşletme Müdürü Abdullah Günaçar ve muhtarlar katıldı.
Nallıhan Orman İşletme Müdürü Abdullah Günaçar, programda yaptığı açıklamada, proje kapsamında orman yangınlarında kullanılmak üzere su tankerlerinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Günaçar, su tankerlerinin orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşların ve ilgili ekiplerin çalışmalarına destek sağlayacağını belirtti.