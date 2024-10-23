Nallıhan'da Meme Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Belediyesi ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla seminer düzenlendi.

Nallıhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, Uzm. Dr. Bediz Kurt İnci ve Uzm. Dr. Elifcan Haberal modern tedavi süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programda konuşan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ise Meme Kanseri Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katkı sağlayan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin doktorlarına teşekkür etti.

Seminerde Sosyal Hizmetler Uzmanı Arzu İncediş, hastaların tedavi sürecindeki sosyal hizmet konuları hakkında sunum yaptı.