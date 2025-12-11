Haberler

Nallıhan'da servis minibüsü devrildi: 14 yaralı

Güncelleme:
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde işçileri taşıyan bir servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza, yağmur sonrası kayganlaşan yolda meydana geldi. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Nallıhan-Göynük yolunda meydana geldi. Piliç firması işçilerini taşıyan Nail K. yönetimindeki servis minibüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan toplam 14 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Göynük, Bolu ve Nallıhan'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
