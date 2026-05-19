Nallıhan'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü ve Konser

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşü ve konser etkinlikleri büyük katılımla gerçekleşti. Yürüyüşe Kaymakam Semih Doğanoğlu ve Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Ardından sanatçı Can Gox'un sahne aldığı konserde Başkan Güngör, gençlerle birlikte 19 Mayıs ruhunu yaşadıklarını belirtti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü ve konser organize edildi.

Otogar mevkisi ile Bursa Caddesi güzergahında düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen konserde ise sanatçı Can Gox, sahne aldı.

Belediye Başkanı Güngör, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin emaneti olan gençlerimizle birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Meydanı dolduran tüm vatandaşlarımıza ve bizlerle bu güzel atmosferi paylaşan Can Gox'a teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs ruhu Nallıhan'da hep birlikte yaşandı." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir
