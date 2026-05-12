Nallıhan'da Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Çanakkale Savaşları'na ait materyallerin sergilendiği Mobil Müze Tırı, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, ilçe protokolüyle birlikte Nallıhan Alparslan Türkeş Parkı'nda ziyarete açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Doğanoğlu, Çanakkale Destanı'na ilişkin fotoğraflar, mektuplar, hatıralar ile savaşta kullanılan silah ve çeşitli envanterlerin sergilendiği mobil müzede yaptığı açıklamada, "Çanakkale ruhunun yaşatılması ve bu ruhun gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.